Burkina Faso: Droits de la femme - La CBDF reçue par le Chef de file de l'Opposition

La délégation était conduite par Mme Adèle TRAORE, membre du Conseil d'administration de la CBDF. A travers cette visite, la coalition a plaidé auprès du CFOP, leader d'opinion et leader politique, pour plus de représentativité des femmes dans les instances de décision aux plans local, national et international.

Au sortir de l'audience, Mme TRAORE a déclaré avoir eu une oreille attentive auprès du Chef de file de l'Opposition. Par ailleurs, elle a brièvement fait l'état de la représentativité des femmes au Burkina Faso: « Nous constatons que ces dernières années, il y a eu des efforts au niveau des partis politiques et du Gouvernement pour améliorer la représentativité des femmes. Mais, celles-ci, malgré leur importance numérique, restent faiblement représentées au niveau des instances de décision. Et ceci compromet les efforts de développement équitable et harmonieux. »

Le Chef de file de l'Opposition a salué la démarche de la CBDF, et s'est engagé à jouer davantage sa partition en faveur des droits de la femme et de la présence des femmes dans les instances décisionnelles.

En rappel, la CBDF est une organisation qui regroupe 15 associations œuvrant dans le domaine de la promotion, la protection et la défense des droits humains en général, et des droits de la femme en particulier.

Le service de communication du CFOP