Ile Maurice: Flic-en-Flac - Rencontre avec des «baleines tueuses» d'humeur joyeuse!

«C'est une superbe vidéo, la rencontre avec une orque est quelque chose de rare dans les eaux mauriciennes», explique Owen Griffiths, passionné des cétacés autour de Maurice et les ayant étudiés avec la Mauritius Marine Conservation Society. «Il est difficile de spéculer sur leurs habitudes alimentaires autour de Maurice mais comme en Australie, avec la migration des baleines à bosse et une hausse de leur population, il ne serait pas impossible que les orques soient attirées par leurs proies.»

Dans la vidéo, on peut voir la baleine tourner autour du bateau, puis remonter à la surface pour prendre une première bouffée d'air. Elle va poursuivre ce petit manège pendant un peu plus d'une minute et demie. Tout en montrant son ventre de temps en temps.

