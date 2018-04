Ile Maurice: Sécurité - Un tribunal rien que pour les infractions routières

Les représentants syndicaux des employés ont aussi insisté sur le fait que les employés de l'industrie du transport en commun devraient avoir droit aux mêmes statuts que les policiers, infirmiers et médecins qui travaillent directement avec le public. Si un membre du personnel hospitalier se fait attaquer dans l'exercice de ses fonctions, l'agresseur est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende de Rs 5 000 par voie de règlement.

À la lumière des discussions, il a été décidé d'instituer ce tribunal non seulement pour s'occuper des problèmes liés à l'agression des receveurs et chauffeurs d'autobus, mais également pour des infractions routières. Parmi celles-ci figurent l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, la conduite dangereuse, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du portable au volant, le non-respect du code de la route ou encore les amendes liées aux taxis/vans marrons.

L'année dernière, dit-il, plus de 96 agressions ont été répertoriées à l'égard des receveurs et chauffeurs d'autobus. Pratiquement le même nombre avait été recensé en 2016.

Selon les dernières statistiques disponibles, uniquement pour cette année, six agressions à l'encontre des chauffeurs et receveurs d'autobus ont été répertoriées à Chemin-Grenier, Pointe-aux-Sables, Richelieu, Coromandel et à la gare Victoria. «Une agression est un cas de trop», martèle Alain Kistnen, secrétaire de l'Union of Bus Industry Workers.

