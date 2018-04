Cote d'Ivoire: Axe Bangolo-Kouibly - Un assaillant tué dans l'attaque d'un poste de contrôle des Faci

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

Il faut noter que les positions des forces de l'ordre sont constamment attaqués par des hommes armés non identifiés depuis le début de cette année dans cette partie du pays. Un directeur d'école a été tué en fin de semaine dernière à Guehouo et sa femme grièvement blessée.

La riposte des Faci, lors de cette attaque, ne s'est pas fait attendre. L'artificier des assaillants connu de tous dans la zone, a été refroidi lors des échanges de tirs. Paré d'amulettes et de plumes d'oiseaux, il avait en sa possession une arme de type kalachnikov, des munitions d'Ak47 et de la drogue, selon un officier des Faci qui a requis l'anonymat.

Au petit matin du 6 avril 2018 (aux environs de 2 heures du matin), trois inconnus avec des armes de guerre et à moto ont ouvert le feu sur des éléments des Forces armés de Côte d'Ivoire (Faci) au poste de contrôle du Carrefour Baou non loin du village de Totodrou sur l'axe Bangolo-Kouibly .

