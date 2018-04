Cote d'Ivoire: Inauguration de son 1er Smartstore - « C'est une nouvelle façon de penser les agences...», affirme Mamadou Bamba (Dg OCI)

La Côte d'Ivoire et le Liberia développent depuis plusieurs années les échanges… Plus »

Pour M. Bamba, à travers ce concept digital sa structure entend répondre d'une part à l'évolution des attentes des clients, et d'autre part enrichir l'accompagnement et l'expérience client.

Ce nouveau joyau architectural qui abrite le Smartstore est une combinaison de la chaleur humaine qui se décline comme un lieu d'innovation et de découverte. Aussi se distingue-t-il de par l'accueil, l'expertise, le service, les stimulations des espaces marchands animés, le wifi gratuit, etc.

« C'est une nouvelle façon de penser les agences Orange, qui nous permettra d'être plus en phase avec les évolutions technologiques, mais surtout d'offrir à nos clients une meilleure expérience de nos services et dans notre interaction avec eux », a indiqué, le 4 avril 2018, Mamadou Bamba, directeur général de Orange Côte d'Ivoire (Oci) à l'inauguration de son premier Smartstore en Côte d'Ivoire.

