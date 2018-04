Congo-Brazzaville: Congo Zoom - Une application pour découvrir l'histoire du pays

Amorcé en début de semaine par voie terrestre entre le nord du Congo et la RCA, le rapatriement volontaire… Plus »

Aussi, son interface d'utilisation qui ne demande aucune connaissance préalable à l'utilisation des applications fait toute sa simplicité. Articulée autour de trois rubriques à savoir Quizz, Histoire et News, « Congo Zoom » se veut être un condensé de toute l'actualité, un guide touristique et un carnet d'histoire du Congo.

Dotée d'une ergonomie facilitant la navigation, l'application « Congo Zoom » laisse le plus de place possible pour favoriser au maximum la facilité de lecture et le confort visuel de l'utilisateur. Les contenus sont simplifiés pour une consultation verticale facile.

Lancée en Janvier 2018 et disponible en anglais ainsi qu'en français, l'application mobile « Congo Zoom », qui a pour source d'information la plateforme numérique Wikipédia, vise plusieurs objectifs, entre autres, instruire les internautes sur l'histoire et la géographie du Congo tout en ayant un aspect ludique.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.