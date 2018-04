Congo-Brazzaville: Championnat national de football - Les Diables noirs réveillent les vieux démons

Amorcé en début de semaine par voie terrestre entre le nord du Congo et la RCA, le rapatriement volontaire… Plus »

Le même scenario s'était produit le 23 juillet 2013, lors de la manche retour des quarts de finale de la Coupe du Congo contre le FC Kondzo. Les Diables noirs avaient écopé d'une amende de 1 066 000 FCFA à la suite des actes de vandalisme perpétrés par leurs supporters qui avaient arraché et brûlé des sièges de la tribune, après le score de 2-2 pour l'ensemble des deux matches, alors que leur équipe allait obtenir la qualification aux tirs au but.

Les amendes antérieures infligées aux Diables noirs n'ont pas servi de leçon aux supporters. Par manque de fair-play, ils continuent à poser des actes dont les responsables du club paient le lourd tribut. La saison dernière, cette équipe avait été éliminée des quarts de finale de la Coupe du Congo pour les mêmes motifs. Elle a perdu son match retour contre Tongo FC par forfait pour amendes non payées . En rappel, le 2 juillet 2017, alors que Tongo menait le match aller 2-1, les supporters diablotins avaient jeté de bouteilles d'eau et autres objets sur l'aire de jeu, en guise d'indignation à l'égard de l'arbitre qui était, selon eux, impartial. Le match avait été momentanément suspendu pendant quelques minutes. Mais au terme du temps règlementaire, les Diables noirs avaient égalisé 2-2.

Conséquence : l'équipe des Diables noirs a été condamnée à payer 37 735 FCFA pour l'ordonnance de la radio, en référence de l'article 111, et 200 000 FCFA pour les trois téléphones, sans compter les 500 000 FCFA comme amende infligée à l'équipe pour ce comportement et les 15 000 FCFA pour les cartons jaunes, soit un total de 762 735 FCFA.

Dans la colère suscitée par la perte des points et de la première place, des actes qui n'honorent pas le football ont été posés, en témoigne le rapport des officiels. Selon l'avis n°12, les sympathisants et supporters des Diables noirs ont menacé les arbitres à la sortie des vestiaires. Mais c'est devant le siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) qu'ils ont commis l'irréparable. Le rapport explique que le surnommé M. L'Homme, encouragé par Cyriaque Tanguila qui venait de descendre de son véhicule BJ, a agressé le deuxième assistant. Ce dernier, transporté à la clinique médico-chirurgicale de Cogemo, s'est retrouvé au Centre hospitalier et universitaire pour faire une radio de son épaule touchée. Les arbitres ont, par ailleurs, déclaré la perte de trois téléphones Androïd de marque Samsung Galaxy S5.

