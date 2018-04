Afrique: Mondial 2018 - Six arbitres africains, une grande première

Bakary Gassama (Gambie), Mehdi Abid Charef (Algérie), Malang Diedhiou (Sénégal), Janny Sikazwe (Zambie), Bamlak Tessema Weyesa (Ethiopie), Ghead Grisha (Egypte) sont retenus comme arbitres centraux au rendez-vous de Russie. Pour la première fois, l'Afrique sera représentée par autant de sifflets. Il reste à savoir si l'un d'eux pourrait officier la finale comme ce fut le cas en 1998, en France.

Il fallait attendre la 21e édition de la Coupe du monde pour que les sifflets africains battent leur propre record. Six arbitres centraux, en dehors de ceux qui officieront en touche. Tous ont déjà fait leurs preuves au plan continental : Coupe d'Afrique des nations, Ligues africaines des champions, Coupes de la Confédération africaine... Mais au plan mondial, ils n'ont pas un grand palmarès, à l'exception du Gambien Bakary Gassama (39 ans).

Le Gambien, classé 13e au rang mondial l'année passée, est l'un des plus expérimentés des arbitres africains retenus pour le Mondial 2018, prévu du 14 juin au 15 juillet en Russie. Parmi les six, il est le seul qui a déjà officié un match de mondial en phase de poules, en 2014 au Brésil. La rencontre opposait les Pays-Bas au Chili. En rappel, depuis la Coupe du monde 1998, plus un seul arbitre africain n'a officié la finale comme l'a fait le Marocain Said Belqola qui avait arbitré la rencontre France-Brésil.

Outre les six centraux, il y a dix arbitres assistants venus également d'Afrique. Redouane Achik (Maroc), Waleed Ahmed (Soudan), Jean-Claude Birumushahu (Burundi), Djibril Camara et El Hadji Malick Samba (Sénégal), Jerson Emiliano Dos Santos (Angola), Abdelhak Etchiali (Algérie), Anouar Hmila (Tunisie), Marwa Range (Kenya) et Zakhele Thusi Siwela (Afrique du Sud).

Les arbitres africains ayant officié au moins un match dans l'histoire de la Coupe du monde

Mondial 1974 : Youssou N'diaye (Sénégal) ;

Mondial 1986 : Idrissa Traoré (Mali) ;

Mondial 1998 : le Marocain Said Belqola a arbitré le match France-Brésil, devenant le premier arbitre africain à avoir officié une finale de Coupe du monde. Il est mort le 15 juin 2002 à Rabbat, au Maroc. Gamal Al-Ghandour (Egypte), Lucien Bouchardeau (Niger), Ian McLeod (Afrique du Sud) ;

Mondial 2002 : Coffi Codjia (Bénin), Mohamed Guezzaz (Maroc), Gamal Al-Ghandour (Egypte), Falla N'Doye (Sénégal) ;

Mondial 2006 : Coffi Codjia (Bénin) ;

Mondial 2010 : Koman Coulibaly (Mali), Jerome Damon (Afrique du Sud), Eddy Allen Maillet (Seychelles).

Mondial 2014 : Noumandiez Doué (Côte d'Ivoire).