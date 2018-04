Congo-Brazzaville: Potasse - Sintoukola potash va produire cinq millions de tonnes dans le Kouilou

Amorcé en début de semaine par voie terrestre entre le nord du Congo et la RCA, le rapatriement volontaire… Plus »

En vue de mener à bien le projet, un consortium de quatre entreprises françaises d'ingénierie a été constitué afin de couvrir les services requis pour la construction des infrastructures conventionnelles, minières et maritimes. Il s'agit de Technip FMC, Vinci construction grands projets, Egis international et Louis Dreyfus armateur.

Le gouvernement a approuvé, le 5 avril à Brazzaville, une convention d'exploitation des gisements de potasse Kolo et Dougou dans le Kouilou au profit de la société Sintoukola potash. Le projet devrait produire deux à cinq millions de tonnes de potasse par an pour un investissement, lors de la première phase, de sept cents milliards de francs CFA.

