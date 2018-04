Afrique: UNESCO - Un Africain de plus dans l'actuelle direction générale

Nommé récemment au poste de sous-directeur général pour la Communication et l'information, en compagnie de trois autres personnalités, le Tunisien Moez Chakehouk rejoint ainsi un autre Africain, le Congolais Firmin Edouard Matoko, sous-directeur général du Département Afrique.

La directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, a annoncé récemment la nomination de quatre nouveaux membres dans l'équipe de direction. Agé de 61 ans, Xing Qu, ancien président de l'Institut des études internationales auprès du ministre des Affaires étrangères de Chine et ambassadeur de son pays en Belgique depuis 2014, est nommé au poste de directeur général adjoint de l'Unesco. Il succède ainsi à Getachew Engida, directeur général adjoint sortant.

Nommée sous-directrice générale pour l'Education, Stefania Giannini est ancienne ministre italienne de l'Education, de l'université et de la recherche (2014-2016). Depuis octobre 2017, elle occupait les fonctions de conseillère auprès du commissaire européen, Carlos Moedas, pour la Recherche et l'Innovation.

Quant au nouveau sous-directeur général pour la Culture, Ernesto Renato Ottone Ramirez, il est également ancien ministre des Cultures, des arts et du patrimoine du Chili (2015-2018). Il a dirigé le Centre régional pour la promotion du livre d'Amérique latine et Caraïbes (2016-2017). Élevé, de son côté, au poste de sous-directeur général pour la Communication et l'information, Moez Chakchouk est ancien commissaire à la Commission de la gouvernance de l'internet (2014-2016) et président-directeur général de l'Agence tunisienne sur internet (2011-2015). Il occupait, depuis 2015, les fonctions de président-directeur général de la Poste tunisienne.

Selon Audrey Azoulay, l'arrivée de ces quatre personnalités au sein de la direction de l'Unesco s'inscrit absolument dans la dynamique qu'elle entend insuffler à cette institution. « La qualité de leurs parcours professionnels et leur diversité représentent une vraie richesse pour l'Unesco et témoignent de cette ambition d'être au carrefour des cultures pour construire la paix », a déclaré la directrice générale.

Ces quatre nouveaux promus rejoignent ainsi la direction de l'Unesco comptant actuellement la Suisse Flavia Schlegel, sous-directrice générale pour les Sciences exactes et naturelles ; le Russe Vladimir Ryabinin, sous-directeur général et secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale ; la Jordanienne Nada Al-Nashif, sous-directrice générale pour les Sciences sociales et humaines et le Congolais Firmin Edouard Matoko, sous-directeur général du Département Afrique. En effet, ce dernier assurait, jusqu'aux dernières nominations, les fonctions de sous-directeur général pour l'Education par intérim. La directrice générale se félicite, par ailleurs, de l'engagement du directeur général adjoint sortant, Getachew Engida, au service de l'Unesco ainsi que le travail mené ces dernières années par les précédents sous-directeurs généraux au sein de cette organisation.