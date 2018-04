Congo-Brazzaville: Technologie de l'information et de la communication - Un cartable numérique pour des étudiants congolais

L'outil informatique est une initiative de l'Ecole communautaire de l'enseignement supérieur (Eces), avec l'aide des professionnels de l'éducation, a-t-on appris, le 4 avril, à Brazzaville.

Le cartable numérique est une collection de documents électroniques dédiés à l'éducation. C'est un outil informatique (ordinateur portable, tablette tactile et leurs logiciels) qui permet d'utiliser ces documents électroniques. L'objectif étant d'augmenter les compétences informatiques et celles liées à l'usage d'internet afin de réduire la fracture numérique en milieu scolaire et éducatif.

Avec ce cartable, l'Eces propose une pédagogie plus différenciée, des exercices adaptés et corrigés de manière immédiate par l'enseignant si le document est partagé, ou par un logiciel. Les étudiants en difficulté ou ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un support qui leur permet de lire et d'écrire clairement, d'avoir des dictionnaires ou des correcteurs d'orthographe intégrés, ainsi qu'une progression individualisée.

Les documents électroniques peuvent être choisis et rassemblés par un enseignant en un seul fichier distribué ensuite aux élèves. Un cartable numérique peut contenir à la fois le texte, les illustrations, les vidéos et certains éléments à faible degré d'interactivité comme des exerciseurs. Pour rappel, l'Eces a été créée par les professionnels de l'éducation et des nouvelles technologies regroupés au sein d'une ONG panafricaine, le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion.

Elle offre, depuis 2001, une formation de qualité dans les domaines de l'enseignement supérieur, professionnel et technique. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur d'essence africaine, ses services sont adaptés aux besoins des étudiants et aux exigences du marché du travail.

Depuis 2003, l'Eces a déjà formé plus de deux mille soixante-trois diplômés dans les domaines de la banque, de l'informatique (réseaux ou bases de données), des télécommunications, du commerce international, de l'électronique, du transport et logistique, de la comptabilité, de l'électricité industrielle, des ressources humaines, de la communication d'entreprises, de la qualité, de l'environnement et des mines.