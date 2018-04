Sénégal: Fatick - Les saltigués de Diohine prient pour un "hivernage pluvieux" et une présidentielle "apaisée" en 2019

Le doyen du village Djiga Gning, un ancien combattant de la guerre d'Indochine âgé actuellement de 115 ans a appelé les jeunes "à se rapprocher des anciens pour s'approprier leurs connaissances" et apprendre les traditions et cultures sérères.

Les autres temps forts de cette cérémonie ont été marqués par des séances de courses de jeunes cavaliers et des danses qui vont se poursuivre jusque dans les localités respectives des saltigués et jeunes chasseurs de Diohine.

Munis de sabres, de couteaux, de fusils, de lances, les saltigués et les chasseurs, sous le regard des jeunes et femmes du village, ont fait plusieurs fois le tour du grand baobab témoin de la célébration de cette cérémonie vieille de plusieurs années.

"Les Saltigués ont aussi prié pour la paix au Sénégal, le pardon entre les Sénégalais et l'avancement du pays face aux nombreux défis", a encore rapporté M. Faye, ancien directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégéal (SAPCO), habillé en tenue traditionnelle et tenant à la main un vieux fusil.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.