Angola: Définition des stratégies de fonctionnement du Ministère de la Communication Sociale

Selon la Législation actuelle, il revient à cette Direction de proposer des formules des stratégies et des politiques de développement de la Communication Sociale au niveau régional, provincial et communautaire.

Le ministre a réitéré la nécessité d'implantation d'une presse régionale, moyennant création, dans quelques provinces du pays, des Centres de production de la Télévision Publique d'Angola (TPA), et la production des journaux afin que les problèmes et les actions des gouvernorats respectifs soient reportés localement.

Ayant défini les actions, les tâches et les activités à entreprendre dans l'immédiat, et d'autres devoirs auxquels le secteur devra s'acquitter à court et à long termes, le premier Conseil de Direction a également évalué les résultats du travail effectué jusqu'ici, conformément au programme du gouvernement.

Luanda — Le premier Conseil de Direction 2018 du Ministère angolais de la Communication Sociale, destiné à relever le défi à venir, s'est déroulé jeudi à Luanda, et a permis de définir les aspects organisationnels et fonctionnels des organes de presse du pays.

