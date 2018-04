Afrique: Coupe de la CAF - Génération Foot prêt à renverser RS Berkane

Pas de vainqueurs entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans cette rencontre aller du 1er tour des… Plus »

L'enjeu de ce troisième et dernier tour de la Coupe de la CAF est que le vainqueur des matchs aller et retour va intégrer directement les phases de poules et aura une prime consistante pour cette performance.

En effet, il y a un peu plus d'un mois, l'équipe du Nord Est du Maroc était venue à Caroline Faye éliminer Mbour Petite Côte sur un score de 2 à 1 (même score à l'aller au Maroc) en Coupe de la CAF. Un football sénégalais donc, qui n'est plus étranger à cette équipe de Berkane.

« On aborde ce match avec enthousiasme et détermination. (... ) C'est une équipe (RS Berkane) très difficile à jouer », a soutenu l'entraineur des Académiciens, dans des propos relayés par l'APS. « J'ai eu le coach de Mbour Petite-Côte pour compléter notre travail d'évaluation de l'adversaire », a révélé le coach français, considérant toutefois que « le système de jeu de Berkane a changé depuis » sa rencontre avec les Mbourois.

Eliminée en CAF Ligue des Champions et reversée en Coupe de la CAF, Génération Foot entame une nouvelle aventure ce samedi à Dakar face à RS Berkane du Maroc. Les Académiciens affrontent les Marocains dans le cadre des barrages de la Coupe de la CAF. Génération Foot se sent prêt à relever le défi RS Berkane pour décrocher la qualification pour la phase de poule.

