Cameroun: Accès à l'eau potable - L'appui de "Go Blue for Clean Water"

Les actions humanitaires de cette ONG ont récemment été présentées à Yaoundé.

Faciliter l'accès à l'eau potable aux populations à travers le pays. C'est l'un des objectifs avoués de l'ONG « Go Blue for Clean Water ». Créée en 2013 aux Etats-Unis, par Cécile Mengue, cette ONG a affiché ses objectifs au cours d'une conférence de presse le 14 mars dernier à Yaoundé. Nombre d'activités visent la promotion de l'ONG et de ses projets pour l'eau potable.

Au cours de cette rencontre avec la presse la semaine dernière, la fondatrice de « Go Blue for Clean Water » a donné les motivations de l'élection d'une ambassadrice capable de promouvoir l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène et la lutte contre les maladies hydriques. Partie du Cameroun pour les Etats-Unis à l'âge de 12 ans, Cécile Mengue, de retour au bercail 22 années plus tard, ne peut rester insensible à ce problème qui touche l'Afrique en général et le Cameroun en particulier.

C'est avec beaucoup de peine et de regret qu'elle constate le problème d'eau dans les communes d'arrondissemen. « J'ai visité certaines communes, certains villages. J'ai constaté ce récurrent problème d'eau. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, des difficultés que nous rencontrions. J'ai fait mes recherches et je me suis mise à travailler avec d'autres organisations pour promouvoir l'accès à l'eau potable dans des pays », a confié Cécile Mengue.

En collaboration avec le ministère de la Santé publique, l'ONG entend implémenter le projet de l'eau potable dans trois communes pilotes. Ce projet permettra d'aider les populations touchées par les maladies hydriques. Les communes choisies à travers les projets des candidates à l'élection Miss Blue 2018, bénéficieront de forages et d'outils de potabilisation.