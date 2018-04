Sénégal: Les gendarmeries africaines face au terrorisme - Le Président Macky Sall recommande une approche globale

Le président de la République, Macky Sall, a invité l'Organisation des gendarmeries africaines (Oga) à mettre en œuvre une stratégie d'action basée sur une approche globale pour lutter contre le terrorisme. C'était lors de la cinquième conférence de ladite organisation tenue à Dakar où les participants se sont penchés sur plusieurs thématiques.

«La lutte contre le terrorisme est, sans doute, le plus grand défi de notre génération et celui de nos Etats en ce début de 21ème siècle ». La conviction est du chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, qui a présidé l'ouverture de la cinquième conférence de l'Organisation des gendarmeries africaines (Oga) à Dakar. Face à ce qu'il a assimilé à une «idéologie du chaos», il a prôné une «coopération entre forces de défense et de sécurité, singulièrement entre les gendarmeries africaines». Une coopération d'une «impérieuse nécessité pour lutter efficacement contre le terrorisme et contrer ses velléités d'expansion».

Selon lui, le caractère «complexe et mouvant» de la menace montre combien elle peut changer de front et adapter ses modes d'action. Une situation qui demande «une stratégie pertinente au niveau de chaque Etat, mais surtout une stratégie d'action au niveau régional, voire continental, se fondant sur une approche globale», a indiqué le président Sall, qui a ajouté que «la menace constituée par le terrorisme et le radicalisme doivent sonner une «mobilisation sans précédent des forces de gendarmerie déjà très présentes aux frontières à côté des autres formations policières».

Abordant le thème « La lutte contre le terrorisme : quelles stratégies pour les gendarmeries africaines ? », le chef de l'Etat a retenu sa « problématique complexe et centrale dans le contexte sécuritaire du continent ». Et selon lui, la propagation de la menace terroriste ainsi que toutes les autres menaces asymétriques connexes constituent un défi majeur à relever par nos Etats et singulièrement par nos forces de défense et de sécurité. En effet, l'ampleur de la menace doit amener es acteurs engagés dans sa lutte à «s'interroger sur les stratégies de riposte et sur l'efficacité des efforts de coopération en vue d'éradiquer définitivement ce fléau qui fragilise dangereusement l'équilibre et la stabilité de nos Etats démocratiques», a-t-il soutenu.

Le caractère poreux des frontières

Disséquant la menace terroriste sur ses aspects protéiformes et ses multiples modes opératoires, Macky Sall a fait le constat de la « longueur d'avance » dont disposent les terroristes, ces individus nourris à la sève de nos traditions les plus profondes, de parents, de voisins, de personnes et qui évoluent dans nos communautés et peuvent s'y mouvoir facilement sans attirer une grande attention ». Le caractère poreux des frontières, tout en facilitant la volatilité de l'ennemi, agit au Sahel dans le sens de laisser une manœuvre aux terroristes pour se mouvoir dans des «espaces très vastes comprenant plusieurs pays».

Loin d'être nationale ou locale, la menace épouse les contours de la région, voire du continent. « Du fait des efforts conjugués de la coalition internationale, Daech, Al-Qaïda et leurs succursales sont en train de reculer dans leurs bastions en Syrie, en Irak et au Sahel. Ce déclin du mouvement djihadiste crée un appel d'air dont la conséquence est le retour des combattants nationaux dans leurs pays d'origine, dans nos Etats », a laissé entendre le président Sall, qui a exhorté les commandants et directeurs des gendarmeries africaines et pays partenaires à une réévaluation des « forces et faiblesses » dans la perspective de «l'analyse critique de nos stratégies de lutte contre le terrorisme».

Le renseignement, un levier d'action fondamental

Aussi a-t-il appelé à envisager les « connexions entre terrorisme et la grande criminalité » puisque la menace terroriste ne « se déploie pas de manière solitaire ». Elle serait, selon plusieurs études, en « articulation avec plusieurs types de menaces dont celles liées aux divers trafics illicites, à la drogue, à la traite de personnes, etc. ». Donc, la quête de nouvelles stratégies devra se faire par une association d'autres acteurs, notamment les populations, en particulier les jeunes et les femmes qui sont les principales victimes des actions terroristes sur le terrain.

Le président Sall a réitéré la volonté de son gouvernement de coopérer avec les pays amis et ceux partageant le même espace régional car « les menaces asymétriques sont transfrontalières et leurs réseaux ont des connexions mondiales ». Ainsi, le renseignement a été érigé au rang d'un « levier d'action fondamental afin de mieux connaître l'adversaire et d'anticiper ses faits et gestes ». Louant le « travail remarquable » de ses services, Macky Sall a indiqué que « l'Etat a mis en place une délégation nationale chargée de mettre en œuvre les instruments fusionnant le renseignement de toutes les sources et de stimuler leur exploitation sous une impulsion unique et forte ».

« Ces efforts sont complétés et renforcés par le dynamisme du renseignement territorial et par la création depuis février 2016 du Cadre d'intervention et de coordination interministériel des opérations de lutte anti-terroristes (Cico). C'est un dispositif interministériel de coordination et de veille stratégique de lutte contre le terrorisme dont l'objectif est de éviter les lacunes et les cloisonnements », a expliqué le président Sall, qui a appelé les forces de gendarmeries africaines et alliées à « poursuivre une coopération resserrée afin de prévenir, de détecter à un stade précoce les indices de la radicalisation terroriste et de gestation des phénomènes criminels graves ».