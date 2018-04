Cameroun: Douala Grand Mall and Business Park - Un complexe futuriste bientôt à Douala

Un centre commercial régional.

Le projet «Douala Grand Mall and Business Park » consiste en un centre commercial régional de 18 000 m2 de surface locative, comprenant un supermarché Carrefour, un multiplexe de cinq salles de cinéma opéré par Genesis Group, et une large gamme de restauration, de loisirs et de boutiques. « Douala Business Park », la seconde phase du projet de développement, intègrera un hôtel cinq étoiles et un parc de bureaux.

Un investissement de 80 milliards

Le Douala Grand Mall and Business Park, projet d'envergure en Afrique centrale, représente un investissement de plus de 80 milliards de FCFA, fruit du partenariat entre le fonds d'investissement britannique Actis et l'entreprise locale Craft Development. Les travaux, conduits par l'entreprise Sud-africaine Raubex-Renovo, s'achèveront en fin 2019.

Plus de 4500 emplois à pourvoir.

Plus de 4500 emplois seront générés par le projet. La construction du Douala Grand Mall and Business Park fera appel aux matériaux locaux et à la main d'œuvre locale. Le projet a bénéficié d'exonérations fiscales, dans le cadre de la politique d'incitation à l'investissement. Une convention a été signée à cet effet, avec le Gouvernement de la République du Cameroun, en 2017.