Ile Maurice: Accidents de la route - 50 morts depuis janvier

Chez les proches de Dominique Kan Chai, c'est un sentiment de colère qui règne. Ils avancent être en présence d'informations selon lesquelles c'est la mauvaise indication d'un policier qui aurait causé l'accident mortel. «Mo'nn gagn call ki mo papa inn fer aksidan. Kan mo'nn al lopital, dé dimounn inn dir mwa zot inn témwin aksidan-la», avance Thierry Kan Chai, 27 ans, le fils de la victime. Le jeune homme déplore que c'est à cause «enn lapolis kinn mal donn sinial, linn dir kamion-la alé é an mem tan inn dir motosiklet-la alé».

Les deux hommes étaient à moto lorsqu'ils ont été percutés par un camion, à Trou-Fanfaron. Ils venaient de quitter le port et devaient prendre l'intersection pour se diriger vers Port-Louis. Le conducteur du camion, un habitant de Midlands âgé de 43 ans, roulait, quant à lui, en direction du Nord. Il a subi un alcotest, qui s'est révélé négatif, et était toujours interrogé à l'heure où nous mettions sous presse.

Il s'agit de Dominique Kan Chai, 56 ans, plus connu comme Toto, et son ami Mourtousa Sheik Heerah, 53 ans. Ce qui porte à 50 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année.

