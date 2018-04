Gabon: La délégation de la Commission de l'UA (CACPM) reçue par le Ministre d'Etat Josué Mbadinga Mbadinga

La délégation de la Commission de l'Union Africaine (Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des Maladies « Africa CDC »), conduite par le Directeur du Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, Dr John N. NKENGASONG, a été reçue en audience, ce matin, par le Ministre d'Etat, Ministre de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Josué Mbadinga Mbadinga.

Il était question pour le Chef de cette délégation, le Dr John N. Nkengasong, de venir rendre compte au Ministre d'Etat de la mise en œuvre du Centre collaborateur Régional de l'Afrique Centrale du Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, et de l'Identification du Nouveau Projet de Renforcement des Systèmes Régionaux de Surveillance des Maladies en Afrique Centrale (en collaboration avec la Banque Mondiale), et dont le Gabon abritera le futur siège de la sous-région d'Afrique Centrale.

Il s'agissait, entre autres, pour le Dr John N. Nkengasong d'expliquer au Ministre d'Etat pourquoi il est important que les Gouvernements soutiennent la politique mise en place par le Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, qui a son siège à Addis-Abeba, en Ethiopie, afin de lutter efficacement contre certaines maladies régionales telle qu'Ebola.

Le Chef de délégation, le Dr John N. Nkengasong, a dit poursuivre ce type d'échanges non seulement auprès du Ministère de la Famille et de la Protection de l'Enfance, qui selon lui compte parmi les plus importants, dans la mesure où « la famille est le noyau de la société », a-t-il laissé entendre, mais également avec les autres ministères en l'occurrence celui de la Santé.

Il faut noter que le Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des Maladies est entièrement financé à ce jour par l'Union Africaine (UA) et devra compter sur une aide subsidiaire allouée par les Gouvernements des Etats membres et des différents partenaires afin d'optimiser son fonctionnement.

Cette structure comprend cinq (5) centres régionaux dont trois (3) opérationnels en Zambie, au Nigéria et au Kenya. Faire du Gabon le quatrième centre opérationnel, en 2018, est l'objectif désormais poursuivi par ledit centre avant de boucler par l'Egypte l'année prochaine.