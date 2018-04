Gabon: Législatives 2018/PDG - Josué Mbadinga Mbadinga appelle les notables et cadres département de la Douigny (Moabi) à voter sans réserve

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Josué Mbadinga Mbadinga, cadre du Parti Démocratique Gabonais (PDG), a convié à une importante réunion, mercredi dernier, à la Chambre de Commerce de Libreville, tous les notables et cadres originaires du département de la Douigny. La rencontre avait pour but d'échanger avec eux sur les enjeux des prochaines Législatives.

Il était surtout question pour le Ministre d'Etat d'inviter les uns et les autres à tout mettre en œuvre pour que le nombre de personnes qui soutiennent la politique du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'accroit et qu'à l'occasion des Législatives à venir, tout le monde soit actif sur le terrain en vue donner au Président les deux députés dont il a besoin au niveau des deux (2) sièges que compte la Douigny.

Le chef de fil de la politique du Président de la République dans la province de la Nyanga, et partant du département de la Douigny, Josué Mbadinga Mbadinga, a indiqué à ses frères et sœurs que « vous savez que sous peu notre pays organisera les élections législatives pour le renouvellement de la première chambre du Parlement. Chacun s'organise de son côté à ce sujet et nous ne devons pas rester en marge dans notre département. Il faut savoir que le soutien au Président de la République est multiforme et qu'il est le fait de beaucoup de personnes : les partis politiques (majorité et opposition), les ONG, la société civile, etc. Nous devons faire partir de ces compatriotes qui soutiennent sa politique développement en votant utile et nécessaire ».

Au cours de cette rencontre, le Ministre d'Etat Josué Mbadinga Mbadinga a rappelé aux uns et autres que « nous avons tous ici un intérêt commun, c'est le développement du département de la Douigny », non pas sans ajouter que « les solutions à tous les maux dont nous souffrons et pour lesquels nous recherchons les solutions sont entre les mains du Président de la République. C'est pourquoi nous devons le soutenir sans réserve », a-t-il laissé entendre.

Le Ministre d'Etat Josué Mbadinga Mbadinga n'a pas manqué de préciser à l'assistance que : « beaucoup de personnes vont se présenter candidats ici dans la Douigny, mais nous, en notre qualité de notable et d'élite, nous devons réfléchir. Nous sommes libres, c'est vrai, mais les intérêts des personnes sont différents des intérêts communs qui engagent tout le département. C'est pour cela que nous devons faire attention au choix que nous allons opérer. J'invite les uns et les autres à avoir le discernement au moment venu. Nous devons tout mettre en œuvre pour que demain les filles et fils que nous élirons soient ceux-là qui vont faire partir de la majorité qui va permettre de nous apporter ce que nous attendons ».

Pour rassurer tout le monde, Josué Mbadinga Mbadinga a affirmé qu'il soutiendra tous les candidats qui seront investis par le PDG, et cela avec les moyens nécessaires. « Je vous exhorte à faire autant », a-t-il précisé, comme pour exhorter les siens à faire preuve de discipline et de solidarité envers les candidats qui seront choisis par le parti.