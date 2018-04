Congo-Kinshasa: L'Acaj répond au PPRD sur le cas Moïse Katumbi

« C'est une déclaration extrêmement grave qui va à l'encontre des droits constitutionnels qui sont garantis à toute personne, notamment pour les cas d'espèces à Moïse Katumbi, notamment le droit à la présomption d'innocence, à la défense et aussi le droit à toute personne à faire entendre sa cause devant un tribunal compétent et impartial. Aussi, lorsque le secrétaire permanent du PPRD [Emmanuel Ramazani Shadary] déclare que Moïse Katumbi est déjà condamné, qu'il ne sera pas partant à l'élection présidentielle, cela veut dire qu'il ne respecte pas tous ses droits et cela établit clairement que ce sont eux qui ont monté la stratégie pour instrumentaliser la justice. Nous, l'Acaj, condamnons fermement cette politique. C'est inacceptable », a-t-il souligné.

Il a affirmé, sur RFI, que le principal opposant Moïse Katumbi et candidat à la présidentielle serait condamné par la justice pour usurpation de nationalité congolaise. Pour le moment, on en est juste au stade où une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'ancien gouverneur de la province du Katanga.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.