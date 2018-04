Guinée: Labé - Le préfet trouve un accord avec des propriétaires fonciers autour d'un espace d'accueil d'une centrale électrique de l'OMVS

Dans la salle de conférence de la préfecture de Labé où le préfet Safioulaye Bah et les experts de l'OMVS ont eu à recevoir les propriétaires fonciers, l'ambiance était tendue et ont résonné pendant de longues heures des éclats de voix en signe de désapprobation de ce que les maitres du foncier considéraient comme un marché de dupes.

Halimatou Diallo autre propriétaire foncier est déçue et ne s'en cache pas, elle estime que l'Etat est revenu sur ses engagements elle en fera autant avant de menacer de mettre en valeur ces parcelles se disant attendre le préfet et les autorités de Garambé de pied ferme. D'ailleurs elle a entrepris de rendre le million qu'elle a reçu au titre de l'investissement préalable qu'elle a fait sur sa terre.

Des terres choisies pour abriter une centrale électrique commune aux pays de l'OMVS faisaient grincer des dents, ces derniers jours. Les coutumiers propriétaires de ce foncier devaient être dédommagés pour leur investissement et recaser ailleurs sauf que comme l'Etat ne semblait plus se trouver dans ces prédispositions.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.