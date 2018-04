Cameroun: Projet filets sociaux - On fait le point

Des membres du comité de pilotage de ce programme ont parcouru son avancée au cours de la 15e session ordinaire qui s'est tenue hier, à Yaoundé.

Fort du succès enregistré dans les différentes réalisations du projet filets sociaux dans la lutte contre l'extrême pauvreté, la Banque mondiale vient de lui accorder une rallonge de 60 000 000 de dollars soit 5,5 milliards de F. Ce qui porte désormais le financement de ce programme à 30 milliards de F dont la moitié sous forme de don et l'autre moitié en emprunt.

Ces ressources supplémentaires permettront la prise en charge des réfugiés dans les régions de l'Adamaoua, de l'Extrême- Nord, de l'Est et du Nord. « Il s'agit à la fois des réfugiés, des populations hôtes et des populations déplacées dans les zones concernées », indique Jean Tchoffo, président du comité de pilotage.

Présent dans sept régions sur dix, ce financement permettra également d'étendre le projet aux régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et du Sud. Parti de 2000 ménages, le projet compte aujourd'hui plus de 84 000 ménages et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les promoteurs souhaitent qu'un plus grand nombre de communes puisse bénéficier de cet important projet du gouvernement.

« Il est prévu qu'à partir de l'année prochaine qu'on puisse mettre davantage de ressources du budget de l'Etat, pour pouvoir prendre en charge un plus grand nombre de communes et l'année d'après, en 2020, on montera à l'échelle de manière à ce que toutes les communes soient couvertes », précise Jean Tchoffo.

C'est tout cela qui a été rappelé hier au cours de la 15e session ordinaire du comité de pilotage du projet filets sociaux. Cette dernière a également porté sur l'examen et l'adoption du projet de compte rendu de la 14e session ordinaire du 19 décembre 2017 et celui de la 8e session extraordinaire du 20 décembre 2017, le compte rendu de la mission de supervision de la Banque mondiale et l'examen du rapport d'activités du 2e semestre de l'année 2017.