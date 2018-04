Cameroun: «Cette entreprise va bénéficier de 30% de subventions»

Said Idrissa fait ainsi les frais de la situation d'insécurité qui a lieu en ce moment dans son… Plus »

Le guichet unique qui est créé à l'Apme a pour rôle de recevoir toutes les demandes qui viennent pour ceux qui veulent bénéficier de cette loi. Il faut avouer que nous faisons plus que ce que nous devons faire parce que nous accompagnons même les PME à mieux peaufiner leurs documents, avant qu'elles n'arrivent pour avis au Ministère des Finiaces (Minfi). Il faut que ces demandes soient bien montées pour respecter la réglementation. Après cet avis du Minfi, nous instruisons le dossier, nous préparons la convention. Nous aidons aussi les PME à obtenir les visas nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement, d'obtenir des visas nécessaires pour le personnel étranger pendant la durée de la validité de l'acte d'agrément. Notre mission est aussi d'assister les entreprises agréées dans les démarches nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement y compris l'accès aux installations publiques y afférentes, d'établir en liaison avec les services techniques compétents des procédures simplifiées par type d'activités. Nous communiquons pour dire aux PME que la loi de 2013 sur les incitations révisées par celle de 2017 est bel est bien pour les PME camerounaises, c'est pour cela qu'il y a deux guichets : celui logé à l'Apme est un guichet spécial pour les PME et celui logé à l'Api pour les grandes entreprises et les entreprises étrangères.

