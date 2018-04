Mauritanie: L'opposition veut participer aux prochaines législatives

L'opposition demande par ailleurs que soient pousuivis en justice tous ceux qui appellent à modifier la Constitution dans le but de permettre au président Ould Abdelaziz de briguer un troisième mandat en 2019. Jusque-là le président a toujours assuré qu'il respecterait la Constitution mais plusieurs de ses partisans ont lancé des initiatives qui vont dans le sens contraire, notamment via des affiches. Ce qui, pour l'opposition, constitue potentiellement un trouble à l'ordre public.

Le G8 et le Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU), les deux structures qui regroupent l'opposition se disent décidées à tout mettre en oeuvre pour arriver à une alternance mais exigent d'être associées à la constitution de la CENI. D'où l'appel lancé ce vendredi lors d'une conférence de presse par Mohamed ould Maouloud président du FNDU.

