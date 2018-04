Rwanda: Réchauffement des relations entre la France et le pays

Au Rwanda, les commémorations du génocide ont lieu ce samedi 7 avril à Kigali. Paris ne sera représenté sur place que par le chargé d'affaires de l'ambassade de France.

Le dossier de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana empoisonne toujours les relations entre les deux pays, mais la situation semble évoluer petit à petit, en témoigne cette invitation lancée par l'ambassadeur du Rwanda à Paris à plusieurs officiels français.

C'est un nouveau signe du réchauffement des relations entre Paris et Kigali. Plusieurs diplomates français dont Rémy Maréchaux, le directeur Afrique et océan Indien du Quai d'Orsay, ont été conviés mardi prochain 10 avril à une commémoration du génocide à l'ambassade du Rwanda à Paris. Autre personne invitée : la présidente du groupe d'amitié entre les deux pays, la députée La République en Marche Sira Sylla. « Je suis en contact avec l'ambassadeur, j'ai dîné avec lui, affirme-t-elle. Vendredi, j'ai rencontré des personnalités de la diaspora, et il faut qu'on avance. »

Des membres de ce groupe d'amitié souhaitaient initialement se rendre à Kigali ce 7 avril, mais le projet n'a pu se faire. Paris sera seulement représenté ce samedi par le chargé d'affaires de l'ambassade de France, car le dossier de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana empoisonne toujours les relations entre les deux pays. En décembre dernier, James Kabarébé, le ministre rwandais de la Défense, avait refusé de se rendre à une convocation des juges français. Quoi qu'il en soit, Paris a entrepris ces derniers mois un rapprochement avec les autorités rwandaises.

« Je me rendrai avec quelques députés en principe fin juin au Rwanda, explique la députée Sira Sylla, parce que notre but est d'avancer cette année et de nous rendre au Rwanda l'an prochain pour les 25 ans du génocide, date très importante. »

Le 11 mars dernier, Emmanuel Macron s'était entretenu avec Paul Kagamé en marge d'un sommet à New Delhi, un 3e tête-à-tête entre les deux hommes en l'espace de 6 mois, signe évident d'un dégel des relations. La France compte s'appuyer sur sa fonction de président de l'Union africaine pour se rapprocher de Paul Kagamé, avec pour objectif à moyen terme, selon plusieurs sources, d'organiser une rencontre officielle avec le président rwandais.