Bénin: Présentation du 2e «présimètre»

Le président Patrice Talon entame sa 3e année au pouvoir. Vendredi 6 avril, il a adressé une tribune à ses concitoyens pour faire son bilan et leur expliquer sa volonté de réformes menées à grand train.

C'est le jour choisi par la plateforme électorale des organisations de la société civile pour présenter son 2e « présimètre ». Comme son nom l'indique, c'est l'évaluation des promesses du chef de l'Etat.

Où en sont les 198 promesses détaillées dans le programme de Patrice Talon alors qu'il était candidat ? C'est ce qu'évalue le « présimètre » établi par 20 experts, comme un général à la retraite pour les questions de sécurité. Au final, on a 4 catégories : promesses tenues, non tenues, enclenchées, non enclenchées.

Julien Oussou, coordonnateur de la plateforme, n'en a pas fait le catalogue. « Il y a 4% de promesses qui sont non tenues. Nous avons noté 17% de promesses tenues, 21% de promesses non enclenchées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune action, et 58% de promesses enclenchées. J'insiste sur la notion de promesses enclenchées pour dire qu'elles peuvent demeurer enclenchées sur cinq ans. »

Accusée de se manifester seulement en période électorale, la société civile béninoise veut faire du « présimètre » un instrument de contrôle citoyen. Pour Fatoumatou Batoko Zossou, présidente de la plateforme, les dirigeants devront en tenir compte. « Ceux qui m'ont donné le mandat de diriger la maison font attention à tous mes pas, à tous mes gestes, a-t-elle déclaré. Et c'est ce que je nous convie à faire. Nous sommes tous, ici, ceux qui doivent être la mesure contraignante des personnes qui nous dirigent. »

Le « présimètre » est consultable sur Internet, presimetre.vote229.org.