Angola: Des projets agricoles au profit de 200.000 familles angolaises

L'Angola ne devrait pas seulement dépendre du pétrole, unique et principal produit d'exportation. Il y a lieu de diversifier l'économie, promouvoir la femme et les couches sociales vulnérables, a-t-il renchi.

Cependant, a-t-il expliqué, la relance de l'Agriculture et de la Pêche à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces de Benguela, de Cunene et de Namibe se heurtait à des sécheresses constantes.

Le montant injecté dans ces projets est de 50 millions d'USD. Toutefois, il pourrait atteindre 80 ou 90 millions de dollars si on y ajoutait les 38 millions de dollars destinés à appuyer les familles angolaises, dans l'augmentation de la productivité, dans les provinces de Huila, de Huambo et de Cuanza Sul, a-t-il précisé.

Luanda — Des projets de production et de relance de l'Agriculture et de la Pêche seront mis en ?uvre, dans les jours à venir, au profit de 200.000 familles angolaises, dans le cadre du financement émanant du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) estimé à 50 millions d'USD.

