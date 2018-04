Cote d'Ivoire: Fédération pour la paix universelle - De nouvelles missions assignées aux ambassadeurs

Pour le secrétaire général adjoint chargé de la formation à la Fpu-CI, Ahondjo Eugène, le thème de l'Ago: « Quel ambassadeur de paix pour une Côte d'Ivoire en quête de réconciliation et de paix ? », se justifie par le fait que « la Côte d'Ivoire est à la recherche de paix durable. Bien que beaucoup à été fait jusque-là ». Et de déclarer: « La question de la paix n'est pas un acquis absolu ».

Aka Sayé Lazare a souligné que la Fpu s'appuie sur cinq valeurs fondamentales. A savoir, « la croyance en Dieu, la famille symbole d'union, l'éducation et l'amour dans la famille, le vivre pour les autres et la coopération ».

Relevant que l'éducation à la valeur de paix est primordiale, le président de la Fpu-CI a précisé que les ambassadeurs de paix sont issus de toutes les couches de la société ivoirienne. Notamment, les religieux, les rois, les chefs traditionnels, les hommes politiques, la société civile, les étudiants, etc. « Cela permet de toucher toutes les couches de la société et partager les valeurs de paix », a-t-il martelé.

Le président de la Fpu-CI, Aka Sayé Lazare a déclaré avoir « interpellé les ambassadeurs de paix, en leur demandant désormais dans les deux années à venir, de descendre sur le terrain pour écouter les populations. Afin d'identifier les problèmes qui minent la cohésion sociale et essayer d'intégrer les valeurs de paix dans le cœur des concitoyens ». Il a par la suite renchéri : « Et comme ça, chacun laissera tomber ces ressentiments, son esprit belliqueux, conflictuel, isolationniste et de méfiance ».

