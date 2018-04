Congo-Kinshasa: Fichier électoral actualisé - Plus de 40 millions de Congolais iront aux urnes

40 287 387 électeurs ont été retenus sur l'ensemble du territoire par la Centrale électorale, après son opération de nettoyage du fichier qui a permis d'en extirper 5 381 763 doublons et 902 290 mineurs.

Le processus électoral semble avoir atteint sa vitesse de croisière avec la publication, le 6 avril, de la liste définitive des électeurs, après toilettage du fichier brut. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Corneille Naanga, qui s'est fait l'honneur de présenter à la presse les statistiques des électeurs qui résulte de l'enrôlement effectué durant les trois derniers mois.

Il en découle que seulement 40 287 387 électeurs sur l'ensemble de la RDC vont officiellement accomplir leur devoir civique en décembre. Ces électeurs sont ceux qui sont détenteurs des cartes d'électeurs en bonne et due forme et reconnus officiellement par la Céni.

Plusieurs autres Congolais, près de six millions au total, ont été extirpés de la liste pour des raisons d'irrégularités et ne pourront pas voter. C'est le cas de ceux dont les noms figurent sur la liste des doublons détectés par la Céni et transmise au procureur général de la République. Le travail de toilettage effectué par la Céni a, en effet, permis de débusquer plus de cinq millions de doublons (5 381 763) en plus de neuf cent mille mineurs (902 290) irrégulièrement inscrits. Ces irrégularités ont été plus décelées dans les provinces du Sankuru et de la Tshuapa, a indiqué Corneille Naanga.

Une chose est certaine, le fichier ainsi actualisé présente d'énormes garanties en matière de fiabilité et de crédibilité, comparativement à ceux de 2006 et de 2011. « La plus grande valeur ajoutée vient du fait que la répartition des sièges va se faire en 2018 sur la base des statistiques nettoyées. Ce qui n'était pas fait en 2006 et 2011. Le fichier de 2006 et celui de 2011 étaient basés sur une cartographie non stabilisée. Aujourd'hui, avec le ministère de l'Intérieur, nous avons stabilisé la cartographie avec une nomenclature bien déterminée», s'est félicité Corneille Naanga. Et d'ajouter que contrairement à 2006 et 2011 où l'enregistrement des empreintes digitales n'était fait que sur deux doigts, le fichier actuel s'est élargit à dix doigts.

Fort de ce fichier électoral actualisé et disposant désormais des statistiques de chaque territoire, Corneille Naanga a promis de transmettre au gouvernement, dès le 9 avril, le projet de loi portant répartition des sièges à l'Assemblée nationale en vue de son examen et adoption en plénière. Le patron de la Céni espère que cela va booster le processus électoral afin que d'ici au 8 mai, cette loi soit votée, conformément au calendrier électoral.