Congo-Brazzaville: Salon Produrable - L'édition 2018 ferme ses portes

Le rendez-vous international des entreprises responsables, qui vient de se tenir pendant deux jours au Palais des congrès de Paris, a permis à l'équipe Eco-Oil Energie de signer sa première participation.

Destiné aux professionnels, Produrable est l'occasion pour les entreprises d'exprimer, au travers de nombreuses conférences et tables rondes, leur vision de la responsabilité sociétale et de présenter les actions qu'elles ont engagées en ce sens. Cet événement a permis à Eco-Oil d'exposer son programme Eco Plus qu'elle a conçu en faveur du développement durable au Congo.

Du 4 au 5 avril, l'équipe du stand Eco-Oil a accueilli des visiteurs venus pour poser des questions sur les éventuelles synergies à établir, se renseigner à propos des conditions particulières sur leur engagement sociétal ou simplement en curieux intéressés venus dire bonjour.

C'est le cas, par exemple, de Charles Millon, ancien ministre français, venu en soutien pour la stratégie d'engagement sociétal menée par Eco-Oil. En substance, l'ancien ministre s'est montré admiratif en évoquant l'exploitation de palmiers à huile au Congo qui est pratiquée dans le strict respect des normes internationales et se révèle une créatrice d'emplois appréciée.

De la visite de Christiane Lambert, présidente de la puissante fédération agricole FNSEA, l'équipe aura retenu que « Le développement durable et la production dans le respect de l'environnement s'adressent à tous les continents », ainsi qu'elle l'a rappelé.

Concernant le fossé entre l'agriculture pratiquée en France et celle sur brulis en Afrique subsaharienne, la présidente de la FNSEA met en avant la volonté des dirigeants politiques qui prennent en compte les thèses de la FAO face à l'enjeu alimentaire planétaire.

Pour Christiane Lambert, « un certain nombre de présidents africains mettent en place des politiques publiques pour accompagner le développement de l'agriculture, une priorité pour stabiliser la population dans les zones rurales et éviter ainsi la concentration dans les villes, source de misère et non de satisfaction », rappelant que les problèmes de la ruralité, en Afrique subsaharienne ou en France, présentent des similitudes importantes à approfondir.

A en croire Eric Raulet, directeur du développement d'Eco-Oil Energie, cette participation aura été bénéfique au vu de l'affluence sur le stand en général, des contacts établis, mais aussi, par « l'affirmation d'une stratégie qui nourrit les objectifs de responsabilité d'entreprise de (leur) société », a-t-il confié.