Madagascar: Baccalauréat international - Lancement de la première cohorte à l'American School d'Antananarivo

L'American School d'Antananarivo (ASA) est la première école certifiée par l'Organisation du Baccalauréat international (IBO) à Madagascar. Elle lance, à compter de l'année scolaire 2018-2019, le programme du Baccalauréat International (BI).

« Les inscriptions pour la première cohorte sont déjà ouvertes et il est recommandé de déposer les dossiers avant fin mai, car il y aura une étude de dossiers et des entretiens en amont des modalités de validation des inscriptions, et cela prend un temps considérable. » souligne Danielle Andriantsiferana, Responsable communication de l'ASA. Qui peut postuler ? Les inscriptions sont ouvertes aux élèves de 3ème et de seconde, ayant une bonne base d'anglais et se donnant les moyens de suivre un cursus universitaire international et une carrière qui l'est tout autant. Toutefois, cela ne suffit pas. Le BI est avant tout un parcours d'excellence exigeant la motivation, l'assiduité et une organisation rigoureuse. Par ailleurs, le BI priorise le développement de la curiosité et de l'honnêteté intellectuelle des jeunes, leurs connaissances et leur sensibilité culturelle, indispensable pour évoluer et s'épanouir dans un contexte mondialisé et multiculturel, autant sur le plan socioculturel que politico-économique.

BI et IBO. Ouvert aux jeunes de 16 à 19 ans, il s'agit d'un programme d'études pré-universitaires de deux ans, offert dans plus de 3.300 écoles à vocation internationale. Deux ans au terme desquels, les élèves décrocheront un diplôme sanctionné et délivré par l'IBO. Un diplôme qui leur ouvrira les portes des universités de plus de 140 pays, notamment les universités américaines les plus cotées et réputées dans le monde : celles composant l'Ivy League (Princeton, Yale, Brown, Harvard, Columbia, Cornell, Dartmouth et l'Université de Pennsylvanie). Dans ces universités en particulier, des études ont révélé que le taux d'acceptation des sortants de l'IB est supérieur de 3 à 13% par rapport au taux d'acceptation moyen de l'ensemble des candidats ; si ce taux est de 22% pour les universités américaines en général. Avoir le BI optimise donc les chances d'effectuer un cursus universitaire dans les plus grandes universités du monde. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. A titre d'information, rappelons que cette fondation éducative à but non lucratif a été créée en 1968 et siège à Genève, en Suisse.