Congo-Brazzaville: Formation - Le renape renforce les capacités de ses membres

Au nombre des sous-thèmes à traiter figurent "La femme : l'agropastoral, gage du développement", "L'impact des objets plastiques sur l'environnement," "La déforestation et ses conséquences", "Connaissances sur le Prix Grand ami de la terre", "La présentation de l'agri-vacances", "L'enfouissement : l'apport du fumier et des engrais, le greffage, la mise en poquet"...

La formation qui s'étend jusqu'en mai se tient tous les jeudis et samedis sur des thèmes liés au domaine agropastoral et à l'environnement. Dans le domaine agropastoral, la session de renforcement des capacités est axée sur l'utilisation des produits phytosanitaires et les engrais. En environnement, ces formations portent sur la mangrove, les zones humides, l'objet plastique, les changements climatiques sans oublier la vulgarisation des lois concernant le secteur agricole et de l'environnement.

Le Réseau national agropastoral et de l'environnement (Renape) a lancé, le 5 avril, des sessions de formation à l'endroit de ses membres du bureau, de la commission d'évaluatation et des commissions d'activités internes.

