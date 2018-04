Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le nouvel ambassadeur de Chine au pays échange avec le ministre des Affaires étrangères

Recevant ces copies figurées des lettres d'accréditation, Jean Claude Gakosso a lancé que la Chine est un ancien ami du Congo. Cela s'illustre à travers le fait qu'actuellement, les liens de coopération entre les deux pays sont renforcés et évoluent normalement. « La relation chaleureuse, sincère et amicale entre les deux pays témoigne l'essentiel de notre bonne diplomatie », a-t-il ajouté.

Arrivé en provenance de la République centrafricaine où il a assuré, pendant plusieurs années, les fonctions d'ambassadeur, Ma Fulin est allé présenter au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger les copies figurées de ses lettres de créance. Ce geste, intervenu un jour après l'arrivée du diplomate chinois au Congo, s'inscrit dans le cadre du respect de la procédure et des étapes diplomatiques. La présentation officielle des lettres de créance au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, aura lieu la semaine prochaine.

