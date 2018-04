Madagascar: Hygiène alimentaire - Restaurateurs et gargotiers en formation

Les gargotes, dont le nombre explose ces dernières années, sont des lieux de restauration très prisés pour leur prix attractif.

Les tenants d'établissements de restauration, incluant les gargotiers, étaient sensibilisés en matière d'hygiène alimentaire dans la capitale Betsileo.

Sur une initiative de l'Agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires (ACSQDA), les établissements de restauration et gargotiers ont été sensibilisés, dans le cadre d'un atelier, sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire. C'était jeudi dernier à Fianarantsoa, chef lieu de la région Haute Matsiatra, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Santé. L'événement coïncide également avec la célébration du 70e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Potentiel. La région Haute Matsiatra fait partie - avec le Vakinankaratra - des régions où le taux de la malnutrition est particulièrement élevé : 62,5%. Les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et allaitantes, plus vulnérables, sont les plus touchés. C'est précisément le cas dans le Vakinankaratra. Il s'agit pourtant de deux régions présentant de fortes potentialités économiques et agricoles. Seulement, la population manque d'informations pour tirer avantage de la disponibilité des produits agricoles pour les exploiter au bénéfice de la santé. L'alimentation n'est pas suffisamment diversifiée, tandis que les codes d'hygiène alimentaire sont méconnus, ou alors négligés et ne sont pas respectés.

« 5M ». Afin de susciter un changement dans les attitudes et les comportements, les participants à l'atelier ont pu être informés sur le respect des règles des « 5M » : la Main d'œuvre qui prépare les aliments ; le Milieu où se déroule la préparation, en l'occurrence la cuisine ; les Matériels utilisés lors de la préparation de la nourriture ; les Matières premières ou ingrédients ; et la Méthode de préparation des aliments. « L'objectif de la sensibilisation est de protéger les consommateurs surtout face à la prolifération des gargotiers et des produits alimentaires périmés, et surtout d'éviter les intoxications alimentaires, voire la perte de vie humaine », a affirmé Joelinirina Rakotovao-Ravahatra, directeur de l'ACSQDA.

Suivi. Après l'atelier, une descente sur terrain des représentants du ministère de la Santé publique de la région Haute Matsiatra, en collaboration avec la mairie de la ville de Fianarantsoa, est prévue pour superviser l'application des règles de l'hygiène alimentaire. Les gargotiers et restaurateurs ne respectant pas les normes, s'exposent à des sanctions, conformément à la réglementation sur le code municipal d'hygiène. En cas d'infractions graves, ils encourent la fermeture de leur établissement.