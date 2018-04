Congo-Brazzaville: Renforcement des capacités en statistiques - La Banque mondiale octroie 25 millions de dollars supplémentaires

Selon le représentant résident de la BM en République du Congo, Djibrilla Issa, son institution reste déterminée à aider le gouvernement congolais à développer un système statistique national pérenne pour collecter, produire et diffuser des statistiques fiables, indispensables à l'élaboration de ses politiques de développement et à la prise de décision.

« En dépit des contraintes liées au manque de financement de la contrepartie gouvernementale, le projet a permis à l'Institut national de la statistique de réaliser des activités de base pour accélérer la collecte de données essentielles, telles que le recensement de la population, le recensement des entreprises, l'enquête sur le budget et la consommation des ménages et la production des indices de prix à la consommation », rapporte le communiqué de presse.

Le Projet de renforcement des capacités en statistiques (PSTAT) a permis la publication d'annuaires statistiques mettant ainsi un terme à plusieurs années de manque de coordination entre les unités statistiques des ministères sectoriels et l'INS, et de favoriser leur collaboration.

Le crédit supplémentaire de la BIRD n'inclut aucun financement de contrepartie gouvernementale, précise le chargé de projet au sein de la Banque mondiale (BM), Franck M. Adoho. Il prendra en charge les coûts associés aux nouvelles activités demandées par le gouvernement, telles que la construction d'un complexe pour l'Institut national de la statistique (INS) et le Centre d'application de la statistique et de la planification, souligne le communiqué de la BM.

Le financement additionnel de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a été approuvé au profit du Congo afin de restructurer et développer le projet initié en 2014 et mis en œuvre depuis 2015 pour un montant global de trente-trois millions de dollars cofinancé par le Congo et l'Association internationale de développement.

