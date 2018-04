Congo-Brazzaville: Rencontre musicale - Le Midem pose ses valises à Brazzaville

Après Abidjan, le Marché international du disque et de l'édition musicale (Midem) clôturera sa tournée africaine, le 12 avril, à l'Institut français du Congo (IFC).

L' évènement, qui se tient pour la première fois à Brazzaville, sera organisé en partenariat avec l'IFC, "Les Dépêches de Brazzaville", la Sacem, Music in Africa, Clockers Marketizing, le ministère de la Culture et l'Office du tourisme.

C'est le rendez-vous des professionnels africains et internationaux de la musique pour des rencontres, des conférences-débats, des ateliers et des concerts. Il réunit les principaux acteurs de la musique, des industries culturelles et créatives, notamment les éditeurs Universal, Sony, les labels indépendants, YouTube, Google et les autres afin d'enrichir la relation intense qui leur lie à la musique.

Le Midem consacre cette année au continent africain un focus à travers la mise en place du premier programme « Midem african forum », une branche du Midem international. Ce programme a débuté depuis le 4 avril à Johannesburg, en Afrique du Sud, puis le 6 avril à Lagos, au Nigeria, avant d'être accuilli le 9 avril à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour se terminer le 12 avril à Brazzaville.

A cette occasion, les meilleurs artistes des deux Congo et d'autres se produiront durant trois jours sur trois showcases : le premier sera agrémenté le 11 avril, à partir de19 h, par les Mamans du Congo. Roga Roga et les artistes du Congo démocratique animeront le deuxième, le 12 avril, à 19 h également. Quant aux légendaires Bantous de la capitale, ils mettront le show le 13 avril à partir de 10h.

Le Midem voudrait, durant ces jours, développer le business et la créativité des acteurs clés de l'industrie musicale, car il place au cœur de ses missions l'accompagnement et l'échange entre professionnels du monde. Lancé en 1966, le Midem rassemble, depuis cinquante-deux ans, plus de quatre-vingts pays. Son programme « Emerging Markets » vise à accompagner la structuration et la professionnalisation de l'industrie musicale sur le continent africain et à favoriser les échanges internationaux. Il est la plate-forme idéale de promotion de la musique à l'échelle internationale.

L'entrée est libre.