Parlant de cette crise, le Premier ministre a, auparavant, rassuré que le gouvernement est en pourparlers avec le Fonds monétaire international dont une troisième mission séjourne actuellement à Brazzaville et devra faire le point de la rencontre le 18 avril. Cette revue, a précisé Clément Mouamba, statue sur la gouvernance, la dette et le cadre macroéconomique et devra déboucher sur la signature d'un programme d'ajustement structurel.

Les deux ministres se sont appuyés sur la crise économique et financière causée par l'effondrement des cours du baril de pétrole sur le marché international, qui ne permet plus au gouvernement de tenir ses engagements.

Comme son homologue de la Fonction publique, le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a lui aussi tenté d'éclairer la lanterne de l'Assemblée nationale sur les arriérés de plus d'un an des bourses dus aux étudiants congolais. Il s'est dit également optimiste sur une éventuelle solvabilité de la question, arguant que le gouvernement porte un grand intérêt à ce dossier mais se réserve de faire de promesses.

Dans ses explications, Firmin Ayessa a avoué que l'Etat doit, à ce jour, plus de douze mois d'arriérés aux retraités, n'avançant aucune date sur un éventuel paiement. Il a simplement témoigné la volonté du gouvernement de solder cette situation, sans dire plus.

A propos de nombreux arriérés de pensions que l'Etat doit aux retraités qui émargent à la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF), le vice-Premier ministre, chargé de la Fonction publique, de la réforme de l'Etat, du travail et de la sécurité sociale a apporté la version officielle des faits, mais sans pour autant convaincre le plus grand nombre de députés qui sont restés sur leur soif.

