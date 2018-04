Afrique: C2 africaine - Tour de cadrage - V.Club s'impose sur le fil face à La Mancha à Kinshasa

L'AS V.Club a remporté, le 7 avril, au stade des Martyrs de Kinshasa, la première manche du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football, face à La Manche du Congo Brazzaville par un but à zéro.

Pour cette rencontre, le onze de départ du coach Florent Ibenge s'est composé du gardien de but Nelson Lukong, avec devant une défense à plat avec Glody Ngonda Muzinga à gauche, Djuma Shanani à droite et la paire axiale de Yannick Bangala Litombo et Padou Bopunga. Le milieu de terrain, Ibenge a titularisé Nelson Munganga comme sentinelle devant la défense, et devant lui le Malien Oumar Sidibe et Fabrice Lwamba. Jésus Muloko, Jean-Marc Makusu Mundele et Chadrac Muzungu Lokombe ont formé le trio d'attaque. Du côté de La Mancha, on a noté la présence de Fred Ngoma, Mbenza, Mouandza, Okelle Bothe, Ngoma Ndzaou et Bakaki. Le coach Ghislain de La Mancha a amené un groupe venu limiter les dégâts à Kinshasa.

L'équipe du coach Florent Ibenge a été entreprenante dès les premières minutes de la partie, cherchant à prendre rapidement de l'avantage au tableau d'affichage. L'on note le point noir de cette première période pour V.Club : la blessure de Muloko Ducapel à la 23e minute, remplacé par Eddy Ngoy Emomo. Mais les deux équipes ont gardé inviolés leurs filets à la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, V.Club a repris sa domination territoriale. À la 62e minute, l'arbitre de la partie a accordé un penalty aux Dauphins Noirs de Kinshasa à la suite d'une faute discutable d'un défenseur du club de Pointe-Noire sur Makusu Mundele. Ce dernier a voulu se faire justice, mais sa balle a été renvoyée par le poteau gauche du gardien de but Ombandza. Ensuite, c'est Chadrac Muzungu qui a été obligé de quitter l'aire de jeu à la 68e minute, évacué sur la civière et laissant sa place à Mukoko Batezadio.

On jouait la 70e minute lorsque Makusu s'est échappé sur le côté gauche et son centré repris de plein fouet par Eddy Ngoy Emomo s'est écrasé sur la barre transversale du chanceux portier Ombandza de La Mancha. À nouveau Eddy Ngoy Emomo a hérité d'un caviar de Sidibe, après avoir effacé un défenseur adverse, sa frappe du bout de son pied gauche rase le poteau gauche d'Ombandza. À la 83e minute, Yves Diba a remplacé Oumar Sidibe.

V.Club décisif dans les dernières minutes...

V.Club a fait preuve de manque de réalisme jusqu'à la 88e minute après avoir fait le siège du camp du club ponténégrin. Sur une balle arrêtée de Djuma Shabani, Fabrice Lwamba a, de la tête, déposé dans les filets du gardien de but Ombandza. Un but à zéro, à moins d'une minute de la fin du temps réglementaire de la rencontre. L'entrée de Diba a visiblement transformé le cours de la partie. Il a obtenu une balle arrêtée à la 90+2e. Et Makusu l'a expédié sur la barre transversale d'Ombandza. C'est finalement sur le score d'un but à zéro en faveur des Daphins Noirs de Kinshasa que la partie s'est achevée.

Florent Ibenge a livré ses impressions au coup de sifflet final : « Des regrets, on a eu des opportunités de gagner plus que ça. Ce n'est pas le système de jeu qui est en cause, c'est la maladresse devant le but. On se contente du minimum. Contre nous, toutes les équipes ne jouent plus, elles attendent. Au match retour, La Mancha sera obligée de jouer, et il y aura des espaces, ce sera peut-être une autre histoire ».

L'entraîneur Ghislain Tchiamas de La Mancha a, pour sa part, relevé que c'est déjà bon de sortir du stade des Martyrs avec juste un but encaissé dans les dernières minutes : « On a su bien gérer, mais pas jusqu'à la fin. On n'a pas été très costaud dans les contres. On a pris le but à la 88e minute. Au match retour, on tentera de l'emporter par deux buts à zéro pour se qualifier ». Les deux équipes se retrouveront dans quelques jours à Pointe-Noire au Congo Brazzaville pour le match retour. Et le vainqueur accédera directement à la phase des groupes de la C2 africaine.