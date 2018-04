Congo-Kinshasa: Renforcement des capacités - Les femmes de l'Ucofem s'approprient les réseaux sociaux

Les membres de l'organisation ont suivi, du 2 au 6 avril dans la salle des réunions de l'ONG « Grandissons Ensemble », à Kinshasa Gombe, une formation sur les nouvelles technologies de l'information et de la communicaton.

La directrice exécutive de l'Union congolaise des femmes des médias (Ucofem), Anna Mayimona, a indiqué que la formation au profit des membres de cette association avait pour but d'améliorer leurs connaissances pour plus de visibilité sur l'internet, estimant que l'objectif final est de mettre en place un site pour le genre. Elle a, par ailleurs, reconnu que les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables de diffusion de l'information dans le domaine des médias. Pour elle, cette formation va non seulement améliorer les connaissances des femmes journalistes sur les médias sociaux mais aussi les aider à maîtriser les règles et exigences de ces nouveaux canaux de diffusion de l'information.

La formation a été animée par Blaise Ndola, venu de Goma, au Nord-Kivu, qui a planché sur les réseaux sociaux, et Blandine Lusimana qui a exposé sur le genre. Au cours de cette session, les participantes ont été édifiées sur les différents réseaux sociaux les plus en vue, à savoir Twitter, Facebook, Instagram, Google plus, Linkedin et Youtube. Elles ont également appris la politique de confidentialité sur les médias sociaux, la collecte rapide des informations sur le net, la maîtrise et la gestion des mots de passe et la technique de double authenticité, la création et l'entretien d'un profil professionnel sur les réseaux sociaux et l'apprentissage de bonnes pratiques sur ces médias.

Pour sa part, Blandine Lusimana a fait un rappel sur les notions du genre, le travail du journal pour enfin parler de l'image de la femme dans les médias sociaux, tout en les invitant à œuvrer pour créer une bonne image de celle-ci dans les réseaux sociaux, en faisant la promotion de ses compétences, ses valeurs, ses qualités, etc.

Qu'en est-il de l'internet ?

L'internet étant un réseau mondial accessible à un large public, son utilisation optimale nécessite une certaine connaissance qui passe inévitablement par la formation. Et les réseaux sociaux, par définition, constituent un ensemble des sites internet qui permet aux internautes de se créer des pages personnelles afin de partager et d'échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leurs communautés d'amis. Et l'internet est un réseau mondial d'ordinateurs reliés entre eux pour communiquer grâce aux canaux, dont les réseaux sociaux.

Au terme de cette formation de quatre jours organisée en partenariat avec Freepress Unlimited, les participantes, après s'être imprégnées des notions sur l'utilisation des réseaux et médias sociaux, sont aujourd'hui à mesure de créer des pages Web, des blogs afin de publier leurs articles de presse, les vidéos et les photos, etc.

Rappelons que l'Ucofem a déjà organisé plusieurs ateliers de formations dans différents domaines à l'intention de ses membres, dans le souci d'améliorer leurs connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences. Outre les membres de Kinshasa, cette formation a connu la participation de celles venues du Kongo central, Kwilu, Kasaï-central et l'Ituri,