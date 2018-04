Madagascar: Le Manambato - Sports nautiques à gogo

Nul besoin d'aller à Toamasina ou Mahajanga pour faire du sport nautique. Mantasoa, Ampefy sont là dans la région Analamanga. De même, Manambato et le lac Rasoabe offrent des tas d'opportunités.

Les amoureux de cette discipline pourront vraiment s'éclater à Manambato. Le lac est calme, la profondeur permet de circuler vite et en sécurité. Et il n'y a pas saturation. Ainsi, l'hôtel Le Manambato a saisi cette opportunité pour offrir à sa clientèle la pratique de kayak, de jet ski et de pédalo. «Si on sait conduire un scooter, on peut se mettre au jet ski. Et l'expérience vient petit à petit » a dit Hery Rakotomalala, gérant de ces sports nautiques.

Le Manambato ainsi que d'autres résidents sur place, proposent cette activité. De même, les pédalos et kayak sont à porté de main, et on apprend facilement aussi à les manier. Il s'agit d'être sur place pour apprécier. A l'étranger, dans les pays où l'on exploite à fond les activités nautiques, que ce soit en mer ou sur lac, les compétitions affluent déjà. Madagascar doit commencer pour avoir le niveau, car sans compétition, le niveau stagne.