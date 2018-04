Congo-Brazzaville: Enseignement primaire - Vers l'édition des nouvelles collections des manuels de français et de sciences

Plus de huit cent mille livres destinés aux élèves des écoles publiques sont à acquérir d'ici à la rentrée scolaire 2018-2019.

Le sujet a été évoqué, le 6 avril, au cours d'une séance de travail regroupant le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso; le responsable commercial des Editions Hachette Livre International, Christophe Lemâtre; et la coordination du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased). En effet, Hachette Livre International de France, qui accompagne l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap) dans la production des manuels scolaires au programme au Congo, a discuté avec le ministre de tutelle de la politique favorable d'acquisition des livres.

Déjà, de nouveaux manuels scolaires des mathématiques du cycle primaire (CPI - CMII) sont disponibles et seront utilisés dès la prochaine rentrée des classes. C'est ainsi que les deux parties ont défini les contours susceptibles de rendre encore disponibles les nouvelles collections de français et des sciences à la prochaine rentrée scolaire. « Depuis de très nombreuses années, nous sommes partenaires du ministère à travers notamment l'Inrap sur la rédaction et la mise en œuvre des ouvrages pour les programmes scolaires du Congo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur les moyens de rendre disponibles les ouvrages. Nous avons différentes orientations qui ont été étudiées et que nous devons approfondir maintenant pour voir comment cela pourra se mettre en œuvre et que dès la prochaine rentrée les ouvrages soient disponibles », a expliqué Christophe Lemâtre à sa sortie d'audience, espérant que le Praased pourrait être un facilitateur dans la mise en œuvre de ces ouvrages, en cette période de crise économique.

Les programmes scolaires à revisiter complètement

Du côté congolais, après la toute nouvelle collection des ouvrages de mathématiques du CP1 au CM2, le gouvernement a également entamé la rédaction de la collection en français. Il s'emploie à poursuivre ce vaste chantier rédactionnel sur les autres disciplines afin de revisiter complètement les programmes scolaires jugés actuellement caducs dans le pays. « Compte tenu de la conjoncture économique du pays, il serait bien souhaitable de voir, avec les partenaires, comment ils peuvent nous accompagner pour nous faciliter l'acquisition de plus de livres possibles dès la rentrée prochaine. La commande doit tenir compte de toute la cible, nous souhaiterions, si cela est possible, accorder ne fût ce qu'un livre de français et de maths à chaque élève du primaire. C'est pratiquement près de huit cent mille livres qu'il faudra acquérir pour les élèves du public », a indiqué, de son côté, le directeur de l'Inrap, Thomas Makosso.

Conscient des difficultés économiques auxquelles le pays fait face, il pense lui aussi que le salut pourrait venir du Praased. En effet, tiré de trois axes programmatiques de la Stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025, ce projet, cofinancé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais à hauteur de soixante-dix millions de dollars, soit environ 38,5 milliards FCFA, prévoit, entre autres, le financement des manuels scolaires.