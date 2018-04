Congo-Brazzaville: Coopération - La Banque mondiale toujours disposée à soutenir le Congo dans ses réformes

Les réformes contenues dans le PND concernent, entre autres, l'amélioration du climat des affaires, l'investissement privé et la gouvernance des entreprises publiques. Elles couvrent aussi la maîtrise du foncier, y compris les secteurs du tourisme, de l'agriculture ainsi que les bâtiments et travaux publics.

En effet, sur une demande de la ministre du Plan, la BM est également associée aux négociations en cours entre l'Etat et le Fonds monétaire international(FMI) sur le budget, les finances publiques, la stabilisation macroéconomique ainsi que la gestion de l'endettement. « Le FMI, la Banque africaine de développement et le groupe de la BM se retrouvent à Brazzaville au même moment de manière à faciliter la coordination de leur dialogue et appui respectifs par le gouvernement lui-même », a-t- il souligné.

« Le PND est primordial pour relancer l'économie congolaise mise à mal par la baisse du prix du pétrole. L'appui budgétaire est un instrument que nous mettrons à la disposition du gouvernement pour l'aider à maîtriser le cadre macroéconomique et à réformer un certain nombre de secteurs de manière à relancer l'économie du pays », a déclaré Jean-Christophe Carret au sortir de la réunion.

Le sujet a été au centre d'une séance de travail, le 5 avril à Brazzaville, entre la ministre du Plan, de la statistique, de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas, et une délégation de la Banque mondiale (BM) conduite par son nouveau directeur des opérations pour les deux Congo et la Centrafrique, Jean-Christophe Carret.

