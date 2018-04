Madagascar: Tout faire pour apaiser la tension

Le magistrat, ex-ministre de la Justice et non moins député élu à Soalala est indigné… Plus »

Cette expulsion donne encore plus de force à la cause défendue par l'opposition. Les citoyens qui ont vu les images hier à la télévision ont été touchés par la manière dont elle a été exécutée. Cela n'est pas fait pour apaiser une situation déjà très tendue. Il est temps de rétablir le calme avant qu'il ne soit trop tard.

La décision de l'opposition de déposer des requêtes à la HCC et au Bianco a fait monter d'un cran la tension. Maintenant, le régime doit utiliser des manœuvres d'intimidation et prendre des mesures de rétorsion contre les députés de l'opposition. Il a été dit avant-hier, à la sortie des parlementaires de l'opposition du bâtiment de la HCC, qu'un certain nombre d'entre eux étaient menacés d'arrestation. Ce qui est arrivé hier à Christine Razamahasoa est dans l'ordre des choses, mais le retentissement de cette expulsion dépasse le cadre du simple acte administratif, car l'ancienne ministre de la Justice est maintenant considérée comme le symbole de la chasse aux sorcières entreprise par le pouvoir.

