Congo-Brazzaville: Bonne gouvernance - Création bientôt d'un centre d'information économique

L'établissement public à caractère administratif, approuvé par le Conseil des ministres du 5 avril, éclairera l'Etat sur les bonnes décisions macroéconomiques.

Le projet de loi qui crée cet établissement a été présenté, jeudi à Brazzaville, au cours du Conseil de ministres, par le ministre de l'Economie, de l'industrie et du portefeuille public, Gilbert Ondongo.

« Le Centre aura pour missions de collecter, d'affiner et d'analyser les informations et données à caractère microéconomique et financier qui doivent permettre à l'Etat de prendre les bonnes décisions macroéconomiques », a déclaré dans un compte rendu, le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla.

Le nouvel établissement public se crée sur les cendres de l'actuel Centre national de gestion (Cenages) dont les missions traditionnelles, à l'instar de l'assistance aux entreprises publiques et aux collectivités locales, vont être déversées dans l'institution projetée.

Elle devrait ainsi permettre à l'Etat et aux potentiels investisseurs de suivre et de connaître l'évolution économique et financière des entreprises et, ensuite, de rendre disponible et accessible l'information les concernant, en vue de favoriser leur accès au crédit bancaire.

Avec les réformes économiques prévues dans le cadre de l'amélioration et de l'optimisation de l'investissement, la création du Centre national d'information économique et de conseil en gestion peut s'avérer la réponse aux multiples interpellations des citoyens sur les résultats parfois problématiques de certaines décisions gouvernementales.

Interrogés sur le projet, quelques spécialistes estiment que le nouvel établissement public n'atteindra pas ses objectifs s'il n'est pas placé au centre de l'analyse d'informations économiques et de conseil, comme c'est le cas avec l'actuel Cenages. « Il nous faut améliorer les politiques de gestion pour accroître la cohérence et la bonne gestion gouvernementale », suggère un économiste, souhaitant requérir l'anonymat.

« Nous avons déjà le Cenages créé en 1978 avec des spécialistes dans les domaines de la comptabilité, du conseil et de la formation en management des organisations. Mais il y a des décisions qui ont été prises par l'Etat sans consulter cette structure », soutient-il.

Pour mémoire, le Cenages a réalisé plusieurs études au profit des entreprises publiques. On peut citer l'étude sur la constitution et l'organisation de la nouvelle société de transports fluviaux en 2013, les audits de la facturation des prestations du Port Autonome de Pointe-Noire de 2012-2014 et du budget de transferts de l'État, l'élaboration des manuels de procédures de gestion de la Société nationale d'électricité l'année dernière.

Le projet de loi de la nouvelle structure en création va être transmis au Parlement pour adoption.