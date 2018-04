Sénégal: La peintre Betty Kandé célèbre la femme africaine à travers la ronde de portraits

L'art est pour Betty Kandé une "échappatoire", un moyen ; dit-elle, "de me faire plaisir" avec de petits moyens comme un bout de tissus, un bout de papier, un crayon ou un pinceau. L'artiste travaille le plus souvent avec la peinture acrylique ou aquarelle.

"Ce sont des couleurs qui viennent de l'Afrique et qui m'attirent", explique l'artiste sénégalaise qui dit dessiner et peindre depuis plus de vingt ans.

Ces visages de femmes sont peints en noir et blanc rappelant "ce côté nostalgique", parfois ils sont en ocre ou couleur terre "pas très agressif et paisible", selon l'artiste. Le bleu sur certaines toiles fait allusion à la mer.

"Je ne voulais pas seulement célébrer la femme sénégalaise parce que je me considère comme Africaine et il se trouve que j'ai vécu dans pas mal de pays africains", justifie la plasticienne sur l'orientation esthétique de son travail.

Ces portraits accrochés sur les cimaises de la galerie mettent en exergue l'élégance et la beauté de femmes africaines de toutes cultures et de tous pays en s'appuyant sur la coiffure avec les limivores des femmes lébous, les foulards Achonké des Nigérianes.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.