Angola: La ministre de la Santé veut des services primaires fonctionnels

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a exprimé samedi, à Luanda, la volonté de son secteur d'avoir des services de santé primaires fonctionnels dans leur intégralité, mais pour cela, il faut des techniciens dévoués à la cause.

Sílvia Lutucuta a exprimé ce désir lors de la cérémonie d'ouverture de la foire dédiée à la Journée mondiale de la Santé, célébrée ce samedi 7 avril sous le slogan "La couverture sanitaire universelle: la santé pour tous en tous lieux", au district urbain de Rangel, à Luanda.

La ministre a dit qu'elle espérait que, dans un proche avenir et avec le soutien de tous, que le pays ait des soins de santé primaires qui fonctionneront pleinement, par le biais de la municipalisation des services de santé primaires.

À cette fin, a-t-elle poursuivi, ce ne sera possible qu'avec des soins primaires qui fonctionnent avec des techniciens dévoués et qui s'engagent réellement dans la profession et qui prêtent assistance aux patients.

Selon Sílvia Lutucuta, l'un des principaux défis est de rendre le ministère de la Santé en une institution de prévention, travaillant plus dans la santé publique, pour éviter les maladies, et non un secteur qui traite les pathologies, pour cette raison, il est nécessaire de renverser la situation, étant une responsabilité de tous les acteurs.

Elle a souligné que c'était toujours une bonne occasion de tenir des événements de cette nature pour sensibiliser sur les questions clés qui touchent les citoyens, les fournissant des informations sur différentes maladies, afin de promouvoir des mesures plus préventives.

La ministre croit qu'avec des foires de ce genre, il serait possible de prévenir les cas de maladies dans le pays, en informant toujours la population sur les soins nécessaires pour éviter de contracter certaines maladies.

Le 7 avril, la Journée mondiale de la santé, a été instituée en 1948 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le but de sensibiliser la population aux principaux problèmes qui peuvent l'affecter.