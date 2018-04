Angola: Le MINSA et ses partenaires organisent une foire sur la santé

La commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine (UA), Josefa Sacko, a… Plus »

Il note également que cette année la date coïncide avec le 40e anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, qui souligne les soins de santé primaires, promouvant l'équité, l'université et l'humanisation des soins de santé, et à l'heure actuelle, le plus grand défi consiste à atteindre les buts et objectifs du Programme de développement durable 2030.

Selon le document, des conférences sur la "Planification familiale", "l'Importance des consultations prénatales", "l'Importance de la vaccination", "l'Allaitement maternel", "le Paludisme", "VIH et SIDA", "le Prévention et Transmission verticale", "le Cancer de la prostate", ainsi que "l'Importance du don de sang".

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.