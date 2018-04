Ile Maurice: Accident mortel à GRNO - «Je n'aime pas quand mon papa part et qu'il ne revient pas»

Jeudi, vers 11 heures, l'hôpital appelle en urgence la jeune femme. Cette dernière apprend que l'état de son époux s'est soudainement détérioré et qu'il faut qu'il soit opéré de toute urgence. «Il était dans le coma. On l'avait branché à des appareils respiratoires. On m'a demandé de signer des formulaires pour qu'il soit opéré», se remémore cette mère de famille. C'est finalement aux alentours de 19 heures que Vikash Boolaky est emmené au bloc opératoire. Mais son cœur a lâché avant l'intervention.

Dans la nuit, elle appelle son époux et ce dernier la rassure. Le lendemain, elle se rend à l'hôpital et constate qu'il va beaucoup mieux. «Il m'avait demandé de lui apporter des raisins. Je l'ai taquiné en lui disant que ce n'est qu'à l'hôpital qu'il cherche des fruits à manger car à la maison, il ne mange jamais de fruits», confie-t-elle.

Alors qu'elle l'attend pour dîner, son épouse, Aurélie Boolaky, reçoit un appel qu'elle n'oublierait pas de sitôt. «Un ami de mon époux m'a informée de l'accident. Mais il m'a dit que ce n'était pas grave et qu'il avait eu une fracture au pied. Et que ce n'était pas la peine pour moi de venir à l'hôpital», raconte-t-elle.

Reanne, le fils de Vikash Boolaky, ne cesse de demander après son père. Du haut de ses huit ans, il n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe autour de lui. «Je n'aime pas quand mon papa part et qu'il ne revient pas. Je veux jouer avec lui. Les gens disent qu'il est mort, que ses os ont été fracturés, mais je n'y crois pas. Je l'ai vu bouger ses mains», martèle le petit. Vikash Boolaky, âgé de 38 ans, a rendu l'âme jeudi soir. Il avait fait un accident à Grande-Rivière-Nord-Ouest et avait été admis à l'hôpital Jeetoo, mercredi.

