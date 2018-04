Sénégal: Des consultations médicales gratuites pour célébrer la journée mondiale de la Santé

Dakar — La célébration de la Journée mondiale de la Santé a été marquée cette année par l'organisation de consultations gratuites et d'une exposition des différents programmes nationaux, samedi, au marché "Serigne Fallou" de Ouest Foire, un quartier de la commune de Yoff (Dakar), a constaté l'APS.

Célébrée chaque 7 avril, la Journée mondiale de la santé de cette année porte sur le thème : "La couverture santé universelle partout et pour tous".

A Ouest Foire, deux des 4 camions-hôpital multifonctionnels ont été mobilisés pour des soins bucco dentaires avec un arsenal d'aide au diagnostic haut de gamme, une radiologie numérique, des tests de dépistage du diabète, du Vih/sida, entre autres.

Une dizaine de chapiteaux sont également dressés tout autour de la place du marché pour permettre aux différents programmes et services du marché d'échanger également avec le public au-delà des consultations. Le Service national de l'Education pour la Santé et de l'Information pour la Santé (SNEIPS), l'Agence de la Couverture maladie universelle (CMU), la Pharmacie national d'Approvisionnement (PNA), le Programme national de lutte contre le Tuberculose (PNT) sont présents au niveau des stands.

L'exposition et les deux "camions-hôpital" vont se déplacer dimanche à la grande place du village de Yoff.

La Journée mondiale de la santé est l'occasion de "rapprocher encore une fois le système de santé des populations avec les organisations communautaires de base, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé", a dit le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Accueilli par les "Bajenu Gokh" (marraines de quartier), les autorités locales et plusieurs responsables de programmes de santé, sous la tente dressée au milieu du marché, Abdoulaye Diouf Sarr a rappelé que "la tenue de ces consultations gratuites et de l'exposition des programmes de santé participe à la politique d'équité dans l'accès aux services de santé et au bien être des populations".

"Tout ceci nous amène à la promotion du développement humain durable puisque notre pays a défini des orientations stratégiques notamment l'accélération de la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelle néonatale et infanto-juvénile" a-t-il dit

Dans ces principales orientations, le secteur vise essentiellement "l'extension de l'accès aux services sociaux de base avec des soins de qualité, le renforcement du capital humain, l'approfondissement et l'élargissement de la protection sociale avec une plus forte inclusion des groupes les plus vulnérables".

Il y a également, a-t-il souligné, "l'amélioration de la promotion de la santé, le renforcement de la prise en charge de la maladie, la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte et le développement des ressources humaines".

"Pour atteindre toutes ces orientations un certain nombre de réalisations ont été faites", selon le ministre qui a évoqué le recrutement de 2000 agents en santé qualifiés entre 2015 et 2016 et le renforcement du système d'information et de la recherche en santé.

Actuellement 1342 postes de santé de 76 districts sanitaires recensés dans les 45 départements sont régulièrement approvisionnés en médicaments et produits.